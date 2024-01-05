Сборы фильма «Бременские музыканты» превысили миллиард рублей 

«Бременские музыканты» собрали в российском прокате 1,2 миллиарда рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

Музыкальная комедия режиссера Алексея Нужного — это ремейк советского мультфильма. В фильме с прокатным рейтингом 6+ музыкантов играют актеры одетые в костюмы человекоподобных животных. Трубадура сыграл Тихон Жизневский, его мать — Юлия Пересильд. Роль Кошки исполнила Ирина Горбачева, Пса — Роман Курцын, Осла — Дмитрий Дюжев, а Петуха — Аскар Нигамедзянов.

На сайте «Кинопоиск» у фильма стоит оценка 7.1. Там также опубликованы четыре рецензии кинокритиков. Их мнения разделились пополам. Так, на Film.ru картину назвали аттракционом, «вгоняющий в тоску всю семью».

«Для детской сказки антропоморфные зверушки выглядят слишком инфернально», — пишет автор портала Владимир Ростовский.

«Бюллетень кинопрокатчика» отмечает, что фильм Нужного стал 23-м российским проектом, который собрал миллиард в отечественном прокате, и вторым за 2024 год. 3 января этот порог также перешагнула комедия Клима Шипенко «Холоп 2». Согласно данным от 5 января, эта картина заработала уже более 1,7 миллиарда рублей.

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