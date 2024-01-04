Российское гражданство будут давать иностранцам, отслужившим год по контракту в российской армии

Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, отслужившие по контракту в армии России, смогут подать документы на российское гражданство в упрощенном порядке. Он вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно указу, право на российский паспорт получат иностранцы, уволенные со службы во время войны в Украине по состоянию здоровья, по достижении ими предельного возраста, по истечении срока контракта, а также в связи с «прекращением действия военного положения».

При этом своим указом Путин освободил таких соискателей гражданства от соблюдения прежде обязательных условий, таких как знание русского языка, российской истории и законодательства.

Вместе с отслужившими в российской армии иностранцами получить российское гражданство в таком же упрощенном порядке смогут их близкие родственники — супруги, дети и родители.

В конце сентября Путин подписал указ, который дал право отслужившим по контракту в российской армии иностранцам обратиться за гражданством. Тогда соискателям разрешили подаваться на получение российского паспорта без вида на жительство и проживания в России в течение пяти лет. Однако для этого им необходимо было отслужить в российской армии по контракту не менее трех лет.

Обновлено в 17:20, исправлен заголовок

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