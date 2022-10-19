Путин ввел военное положение во всех аннексированных Россией регионах Украины, кроме Крыма

Президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в аннексированных регионах Украины — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности.

Военное положение вводится с 20 октября, но Путин не уточнил, на какой срок. Соответствующий указ отправлен на утверждение в Совет Федерации.

Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, главы аннексированных регионов «будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности».

Также в третьем пункте указа отмечается, что «при необходимости в Российской Федерации в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ “0 военном положении”». Что это будет означать на практике — непонятно.

Источник: Кремль

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