В Доме культуры в Псковской области отменили дискотеки из-за прозвучавшей на одной из них песни Верки Сердючки

В Доме культуры в Порхове Псковской области отменили дискотеки после того, как на одной из них диджей включил песню «Гуляночка» Верки Сердючки. Об этом сообщила директор ДК Анна Тарасенкова, обратила внимание «Псковская лента новостей».

Видео, на котором посетители одной из вечеринок в ДК танцуют под песню Сердючки, опубликовали в группе «Подслушано в Порхове» 1 января. В этой песне есть в том числе слова «Ще не вмерла Україна». Пользователь, который выложил ролик, возмутился, что этот «новогодний фан» происходит на фоне того, как «мобилизованные уже больше года живут в лесах и за родину костьми ложатся». «Вроде не под "ще не вмерла" плясать надобно», — написал он.

В комментариях к этому посту директор ДК Тарасенкова извинилась за произошедшее.

«Данная композиция была поставлена диджеем без какого-то злого умысла и смысла, случайно была не удалена из плейлиста. По данному случаю с диджеем проведена беседа и он будет наказан», — написала она.

Тарасенкова добавила, что коллектив Дома культуры одним из первых подключился к «организации помощи военнослужащим при первой мобилизации». «На протяжении всей операции всегда помогаем и переживаем за наших парней. Еще раз приносим извинения за сложившуюся ситуацию у всех порховичей и наших защитников Отечества», — написала директор ДК.

В отдельном комментарии Тарасенкова сказала, что дискотеки в Доме культуры отменяются на неопределенное время.

В мае 2023 года полиция пришла с проверкой в краснодарский караоке-клуб, где исполнили песню Верки Сердючки. В августе в аннексированном Крыму оштрафовали аниматорок местного аквапарка, которые станцевали под песню Сердючки. Их обвинили в «дискредитации» армии, а затем уволили.

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