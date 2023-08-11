В аннексированном Крыму аниматоров, станцевавших под Верку Сердючку, заставили петь «Владимир Путин — молодец», оштрафовали за «дискредитацию» армии, а затем уволили 

В аннексированном Крыму троих аниматоров, станцевавших под Верку Сердючку, сначала заставили петь песню «Владимир Путин — молодец», затем оштрафовали по административной статье о «дискредитации» российской армии, а после уволили.

По данным силовиков, 8 августа в аквапарке «Миндальная роща» в Алуште три девушки станцевали под песню Верки Сердючки. После этого их задержали полицейские.

«Три девушки-аниматора, находясь на рабочем месте, публично танцевали под тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом», — говорится в сообщении МВД.

Суд оштрафовал каждую девушку на 15 тысяч рублей. А в паблике МВД по аннексированному Крыму появилось видео с извинениями. «Мы поддерживаем нашу родину — Российскую Федерацию, нашего президента Владимира Владимировича и всех бойцов, которые сейчас находятся на СВО» ,— говорит одна из них.

Также в телеграм-канале «Крымский СМЕРШ» появились кадры того, как девушки с опущенными глазами сначала читают, а затем поют припев песни «Владимир Путин — молодец».

В аквапарке «Миндальная роща» изданию «Подъем» рассказали, что девушек уволили, а с компанией, в которой они работали, расторгли договор.

«Естественно, они уволены. Они не напрямую работали. Мы фирме все объяснили, разорвали договор, и они не работают, естественно. У нас уже другая фирма нанята абсолютно, с другой фирмой аниматорской заключен договор», — сказал собеседник издания.

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