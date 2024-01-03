Силовики заставили жителя Белгорода извиниться за съемку работы системы ПВО. Видео с его извинениями опубликовано в телеграм-канале «Свободный Красный», обратило внимание белгородское издание «Фонарь».

На ролике молодой человек стоит на фоне российского флага между двумя силовиками с нашивками «СМЕРШ». Он приносит извинения «всем жителям Российской Федерации» и говорит, что готов понести наказание за съемку работы ПВО в Белгороде. Он добавляет, что снял видео «по ошибке, по необдуманности».

2 января Белгородская область несколько раз попадала под обстрелы. В Минобороны отчитывались о 17 сбитых ракетах. Губернатор Гладков сообщил об одном погибшем.

Мэр Белгорода Валентин Демидов призвал местных жителей не выкладывать фото и видео последствий обстрелов.

«Публикуя такой контент, вы должны быть готовы разделить ответственность за следующие прилеты и возможные трагические ситуации, если ПВО не сможет справиться. Это равносильно преступлению. Это предательство!», — написал Демидов.

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