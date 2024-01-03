Поддержать
Новости

Силовики заставили жителя Белгорода извиниться за съемку работы системы ПВО

15:56 • 03.01.2024

Силовики заставили жителя Белгорода извиниться за съемку работы системы ПВО. Видео с его извинениями опубликовано в телеграм-канале «Свободный Красный», обратило внимание белгородское издание «Фонарь».   

На ролике молодой человек стоит на фоне российского флага между двумя силовиками с нашивками «СМЕРШ». Он приносит извинения «всем жителям Российской Федерации» и говорит, что готов понести наказание за съемку работы ПВО в Белгороде. Он добавляет, что снял видео «по ошибке, по необдуманности». 

2 января Белгородская область несколько раз попадала под обстрелы. В Минобороны отчитывались о 17 сбитых ракетах. Губернатор Гладков сообщил об одном погибшем. 

Мэр Белгорода Валентин Демидов призвал местных жителей не выкладывать фото и видео последствий обстрелов. 

«Публикуя такой контент, вы должны быть готовы разделить ответственность за следующие прилеты и возможные трагические ситуации, если ПВО не сможет справиться. Это равносильно преступлению. Это предательство!», — написал Демидов.  

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы завтра стало теплее
Нас не остановили ни репрессивные законы, ни блокировка сайта. Мы продолжаем говорить о том, что важно прямо сейчас. Команда «Холода» работает, чтобы у всех, кто не видит просвета, появилась надежда.
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»