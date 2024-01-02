Над Белгородской областью сбили более дюжины ракет. Есть жертвы

Днем 2 января над Белгородской областью сбили 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». Об этом отчиталось Минобороны.

Местный губернатор Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем. По его словам, мужчина ехал за рулем, когда рядом с его автомобилем взорвался снаряд. Он скончался на месте от осколочных ранений. Еще пять местных жителей получили ранения. Двое из них отказались от госпитализации.

Телеграм-канал «Сирена» со ссылкой на неназванные СМИ сообщал, что во время воздушной тревоги некоторые укрытия оказались опечатаны или закрыты на ключ.

Местные телеграм-каналы опубликовали несколько кадров, на которых видны разрушения.

В ночь на 2 января российская армия нанесла удары по Киеву и Харькову. Владимир Зеленский сообщил, что в результате пострадали 92 человека, четверо погибли. По словам президента Украины, из России было выпущено почти 100 ракет. По меньшей мере 70 из них были сбиты системой ПВО.

Утром 2 января в Минобороны сообщили, что один из снарядов «внештатно» упал в Воронежской области. Повреждения получили семь домов.

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