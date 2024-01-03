Утром 3 января российское Минобороны отчиталось о 12 сбитых ракетах над Белгородской областью.

Шесть из них были ракетами тактического ракетного комплекса «Точка-У», еще шесть — реактивной системы залпового огня «Ольха».

Местный губернатор Вячеслав Гладков рано утром сообщал о работе системы ПВО. По его словам, под обстрел попало село Солоти Валуйского городского округа. В двух частных домовладениях выбило стекла и посекло кровлю. Также там повреждена линия электропередач. При этом пострадавших нет.

Гладков также объявил о подготовке заседания оперативного штаба 8 января. На нем рассмотрят вопрос о продлении школьных каникул до 19 января.

Местные паблики опубликовали несколько фотографий, как утверждается, с частями неразорвавшихся снарядов в жилом секторе.

Под обстрел также попал Железнодорожный район Курской области. Как сообщил местный губернатор Роман Старовойт, повреждения получила подстанция, из-за чего в нескольких населенных пунктах пропало электричество. По его словам, из-за скачка напряжения и гидроудара произошел прорыв теплотрассы. Из-за этого в 17 многоквартирных домах 14-го микрорайона отключено отопление.

«Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей сообщает, что они проснулись от звуков взрывов в 5:30 утра. Очевидцы рассказали, что их дом «немного пошатнуло», а в квартирах «затрещали стекла». В 8:30 у людей пропало электричество и вода.

2 января в Минобороны отчитались о 17 сбитых ракетах РЗСО «Ольха» над Белгородом. Тогда Гладков сообщал об одном погибшем местном жителе и пятерых раненых.

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