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В Воронежской области упал российский снаряд. Повреждено несколько частных домов

11:55 • 02.01.2024

Утром 2 января в поселке Петропавловка Воронежской области упал российский снаряд. Об этом сообщили местный губернатор Александр Гусев и представители Минобороны. 

Гусев назвал произошедшее «аварийным сходом боеприпаса». В Минобороны заявили, что «при выполнении полета самолета ВКС» произошел «нештатных сход авиационного боеприпаса». Пострадавших в результате инцидента нет. При этом повреждения получили семь домов, сообщил Гусев.   

«Жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк», — написал губернатор.  

Петропавловка находится в 150 километрах от границы с Украиной. На опубликованных в сети кадрах видны сильные разрушения.

В ночь на 2 января Россия обстреляла Украину. В Киеве и Харькове пострадали несколько десятков человек, также есть погибшие.

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