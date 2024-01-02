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В аэропорту Токио загорелся самолет Japan Airlines. Несколько сотен пассажиров и члены экипажа спаслись

13:38 • 02.01.2024

В токийском аэропорту «Ханеда» загорелся пассажирский самолет авиакомпании Japan Airlines. Все пассажиры и члены экипажа спаслись, сообщают NHK и Reuters

Рейс JAL516 прилетел в Токио из аэропорта «Син-Титосе» на острове Хоккайдо. По информации СМИ, на борту находились 379 пассажиров и 12 членов экипажа, все они были эвакуированы и не пострадали. 

В аэропорту Токио загорелся пассажирский самолет Japan Airlines
Фото: Reuters

NHK и Reuters отмечают, что лайнер столкнулся с самолетом службы береговой охраны. Пятеро из шести членов его экипажа числятся пропавшими без вести, еще одного человека госпитализировали. По данным The Guardian, этот самолет должен был доставить груз в аэропорт Ниигаты в рамках оказания помощи пострадавшим от землетрясения

Позднее NHK со ссылкой на токийскую полицию сообщило, что пятеро из шести членов экипажа самолета, с которым столкнулся лайнер Japan Airlines, погибли. Пилот выжил, но получил тяжелые ранения.

На кадрах, которые опубликовало NHK, видно, что самолет Japan Airlines загорелся практически сразу после приземления. На видео запечатлено огромное пламя, охватившее весь самолет. 

По данным сервиса Flight Aware, это был Airbus A350-900.

Обновлено в 16:20. Добавлена информация о гибели пяти из шести членов экипажа самолета, с которым столкнулся пассажирский лайнер Japan Airlines.

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