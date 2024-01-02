Половина указов Путина в 2023 году были секретными — «Медиазона»

Половина указов, подписанных Владимиром Путиным в 2023 году, были секретными. К такому выводу пришла «Медиазона», подсчитав количество указов на официальном сайте опубликованных правовых актов.

Журналисты издания отмечают, что указы президента нумеруются последовательно, а счетчик сбрасывается в начале каждого года. Посчитав количество пропущенных номеров указов, можно понять, сколько из них не было опубликовано из-за секретности.

По информации издания, за 2023 год Путин подписал 997 указов — это на один больше, чем в 2022. Доля секретных указов в 2023 году достигла 49,5% — это исторический максимум. В 2022 году их было 45% от общего количества. Предыдущий рекорд — 47% секретных указов — был в 2001 году во время Второй чеченской войны.

«Медиазона» пишет, что такие указы помимо прочего могут использоваться для награждения военных и помилования осужденных, завербованных в ЧВК.

Издание пришло к выводу, что в 2023 году в опубликованных указах Путина стало больше документов о присвоении почетного наименования «гвардейский» воинским подразделениям. По каким поводам происходят эти присвоения, неизвестно, так как в документах указана одна и та же формулировка: «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество».

Ранее «Медиазона» сообщала, что в июле 2023 году Путин подписал рекордное количество секретных указов с 1999 года.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.