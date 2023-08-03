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В июле Путин подписал рекордное за 24 года количество секретных указов — «Медиазона»

18:03 • 03.08.2023

В июле 2023 года Владимир Путин подписал рекордное количество секретных указов с 1999 года, подсчитала «Медиазона». По информации издания, опубликованными не были 62% от всех указов президента, подписанных им в этом месяце. Такая высокая доля секретных документов в истории современной России была только в январе 1999-го — 64%. 

Журналисты объясняют, что все указы президента пронумерованы по порядку от начала года. Если какой-то номер не встречается в опубликованных документах, значит, он был присвоен засекреченному указу. Как пишет «Медиазона», в июле 2023 года сразу 12 секретных указов были подписаны между 27 и 31 числами — это максимальное количество таких документов с начала войны в Украине. 

В самом начале войны — в марте 2022 года — доля секретных указов достигала 54%, и с тех пор поднялась еще выше. По информации издания, часто секретные указы связаны с награждением участников боевых действий, в том числе посмертно. 

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