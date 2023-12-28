Экс-мундепа Анастасию Брюханову объявили в международный розыск

МВД России объявило в международный розыск бывшего московского муниципального депутата Анастасию Брюханову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

В апреле 2023 года стало известно, что против нее возбудили уголовное дело по статье о распространении «фейков» о российской армии (207.3 УК )

Как сообщалось, поводом для этого стало видео, опубликованное в конце декабря 2022 года на YouTube. В нем Брюханова говорила о преступлениях российских военных в украинской Буче.

На момент возбуждения дела она находилась за пределами России. В интервью телеканалу «Дождь» экс-мундеп тогда говорила, что ей ничего об этом неизвестно.

В 2016 году Анастасию Брюханову избрали муниципальным депутатом московского района Щукино. До этого она работала в фонде «Городские проекты» Ильи Варламова и Максима Каца.

В 2021 году Брюханова участвовала в выборах в Госдуму как самовыдвиженец, но проиграла, несмотря на поддержку проекта «Умное голосование» Алексея Навального. После подсчета 99,5% протоколов в своем одномандатном округе она лидировала.

Однако после учета результатов дистанционного электронного голосования, она уступила кандидату от «Справедливой России» Галине Хованской. Тогда Брюханова заявила о фальсификации результатов, утверждая, что Хованской приписали 19 тысяч голосов.

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