Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова стала фигурантом уголовного дела о «фейках» о российской армии

На бывшего муниципального депутата из Москвы Анастасию Брюханову завели уголовное дело по статье о «фейках» о российской армии. Об этом, ссылаясь на источники, сообщили РБК и РИА «Новости».

Как пишут агентства, поводом для возбуждения дела стало видео Брюхановой, опубликованное 22 декабря на YouTube, где она говорила о причастности российских солдат к военным преступлениям и убийствам мирных жителей в украинской Буче.

Сама Брюханова сейчас находится за пределами России. Отвечая на вопросы журналистов телеканала «Дождь», она сообщила, что ей ничего не известно о возбужденном против нее деле. Более того, по словам Брюхановой, 1 апреля она успешно получила справку об отсутствии судимости.

В 2016 году Анастасию Брюханову избрали муниципальным депутатом московского района Щукино. До этого она работала в фонде «Городские проекты» Ильи Варламова и Максима Каца.

В 2021 году Брюханова участвовала в выборах в Госдуму как самовыдвиженец, но проиграла, несмотря на поддержку проекта «Умное голосование» Алексея Навального. В своем одномандатном округе Брюханова лидировала после подсчета 99,5% протоколов.

Однако после учета результатов дистанционного электронного голосования, она уступила кандидату от «Справедливой России» Галине Хованской. Тогда Брюханова заявила о фальсификации результатов, утверждая, что Хованской приписали 19 тысяч голосов.

Источники: РБК, РИА «Новости», «Дождь»

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