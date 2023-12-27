Жители села в Подмосковье записали видео для «Прямой линии» Путина и попросили новый детский сад. Теперь их преследуют по «митинговой» статье 

На жительницу села Софьино Марину Сметанникову составили протокол о нарушении порядка проведения митинга (статья 20.2 КоАП). Об этом она рассказала в своих соцсетях, обратило внимание издание «7х7». Поводом для преследования Сметанниковой стало ее участие в записи видео для «Прямой линии» Путина. В нем она с односельчанами просила построить в Софьино новый детский сад.

Сметанникова рассказала, что она и 11 ее односельчан решили записать видеообращение к президенту утром выходного дня. Они собрались на парковке, расположенной на тупиковой улице села. Женщина уточнила, что туда не выходили окна жилых домов, а находящаяся рядом школа была закрыта.

«Семь пенсионеров, три молодые мамы с детьми, одна многодетная мать и мать ребенка инвалида детства! Все в здравом уме и трезвой памяти! […] Запись производили заранее спланировав так, что бы каждый произнес одно-два предложения! И это четко угадывается при просмотре видео. Именно потому, что с нами были дети, все и было спланировано именно так! Съемка прошла максимально быстро! 10-15 минут. Монтаж создал впечатление единого видеосюжета», — написала Сметанникова.

По ее словам, местные власти усмотрели в записи видеоролика «преступление». Хотя плакаты, которые односельчане держали в руках, не содержали запрещенных в России высказываний, политических требований и лозунгов, добавила Сметанникова.

«Почему лично инициированное, анонсированное и санкционированное главой РФ Путиным В.В. мероприятие стало, при действиях ряда должностных лиц на местах, западней для тех, кто поверил сказанным Президентом словам: “Каждый может обратиться с проблемой, которая обязательно будет услышана”?!? Это стало поводом, для местных чиновников, расправиться с активистами», — возмутилась Сметанникова (авторские орфография и пунктуация сохранены).

Женщина добавила, что перед тем как обратиться к Путину, жители Софьина рассказывали о своей проблеме журналистам. Снимать репортажи в село приезжали сотрудники каналов «России 1», «Вестей», «Москвы 24» и «Царьграда», а также радио «Комсомольская правда». «А результата нет до сих пор!», — написала Сметанникова.

На видеоролике, опубликованном на странице женщины во «Вконтакте», группа людей рассказывает Путину, что им нужен новый детский сад. В руках некоторые участники видео держат плакаты со словами «#НашиДетиНеВПриоритете». Также жители Софьино жаловались на то, что вместо детских учреждений в их селе строят общежития для приезжающих рабочих.

«Прямая линия» Владимира Путина состоялась 14 декабря.

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