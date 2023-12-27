Десятки российских дронов атаковали Украину

В ночь на 27 декабря российские военные провели массированную атаку украинских регионов с помощью дронов-камикадзе иранского производства «Шахед». Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Там уточнили, что всего по целям на украинской территории было запущено 46 дронов, 32 из которых удалось сбить. «Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонскую область. Еще несколько БПЛА упали без последствий», — говорится в заявлении украинских военных.

Как сообщалось, атакам дронов подверглись Николаевская, Одесская, Херсонская, Днепропетровская, Винницкая, Запорожская, Хмельницкая и Кировоградская области Украины.

По данным командования Сил обороны Украины, в результате атаки в Херсоне были повреждены торговый центр, многоквартирные дома и складские помещения научно-исследовательского учреждения аграрного профиля. В Одессе обломки сбитых дронов повредили незаселенную новостройку и дачные дома. Жертвой атаки стал один человек, еще трое получили ранения.

Также украинские власти сообщили о российском ракетном ударе по эвакуационному поезду на железнодорожном вокзале в Херсоне. По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в момент удара эвакуации там ожидали более 140 мирных жителей. Он также сообщил о гибели одного полицейского, занимавшегося эвакуацией гражданских, а также ранении двух других.

22 декабря российские беспилотники впервые за месяц вновь атаковали Киев. Местные власти сообщили тогда о повреждении жилых домов и пострадавших среди мирных горожан.

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