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Российские беспилотники атаковали Киев 

08:56 • 22.12.2023

Российские беспилотники атаковали Киев. В результате падения обломков повреждены два дома — многоквартирный и частный. Есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. 

По его словам, в Соломенском районе в результате попадания дрона в высотный жилой дом возник пожар и были частично разрушены 24, 25 и 26 этажи. 

«Возгорание в одной из квартир оперативно ликвидировали. Одного пострадавшего жильца многоэтажки медики госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте», — написал Кличко в своем телеграм-канале. Кроме того, в трех квартирах были выбиты окна, сообщает ГСЧС Украины

В Дарницком районе, где обломки беспилотника упали в частном секторе, загорелся недостроенный дом. Пожар также оперативно потушили. О пострадавших не сообщается. 

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