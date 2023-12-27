Бывшего администратора сети пабликов «Она развалилась» приговорили к 14 годам колонии за донаты ВСУ

Бывшего администратора сети пабликов «Она развалилась» Феликса Елисеева приговорили к 14 годам колонии строгого режима за донаты ВСУ. Суд признал его виновным в государственной измене (статья 275 УК). Об этом в своем фейсбуке сообщил создатель сети Евгений Бузеев.

Феликса Елисеева, также известного под псевдонимом Румата Эсторский, российские силовики задержали в декабре 2022 года. Его обвинили в оправдании терроризма (статья 205.2 УК). Поводом для возбуждения уголовного дела стал антивоенный пост в телеграм-канале «Калхозное безумие».

В апреле 2023 года против Елисеева возбудили второе уголовное дело по той же статье. На этот раз его обвинили в одобрении удара ВСУ по нефтебазе в Белгородской области. Поводом стал пост, в котором Елисеев написал: «Бить агрессора на его территории это хорошо, сразу вспоминается бомбежка Берлина советской авиацией в августе 1941».

Позже Елисееву ужесточили обвинение, возбудив против него дело о «госизмене». По версии силовиков, он переводил гражданину Украины средства в криптовалюте, которые затем были использованы на экипировку солдат ВСУ.

Липецкие СМИ опубликовали видео с признаниями Елисеева. Сам же он в письмах из СИЗО жаловался на тяжелые условия содержания и давление со стороны силовиков. Процесс над Елисеевым проходил в закрытом режиме. В октябре правозащитное общество «Мемориал» внесло его в списки «политзаключенных».

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