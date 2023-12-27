10 человек погибли из-за шторма в Австралии

10 человек погибли в результате шторма 25 декабря на восточном побережье Австралии, сообщает 9news. Несколько тел унесло потоками наводнения.

Сильнейший ветер, град, ливень и гроза обрушились на Австралию 25 и 26 декабря. Ветер снес крыши множества домов и оборвал линии электропередач. По последним данным компании-поставщика электричества, несколько тысяч абонентов в разных городах остаются без электричества.

Основной удар пришелся по штату Квинсленд, где обнаружены по меньшей мере семь погибших. Среди них — девятилетняя девочка, найденная 26 декабря ​​в затопленной ливневой канализации в городе Логан Сити.

Премьер-министр Энтони Албаниз выразил соболезнования семьям погибших в результате разрушительного шторма на восточном побережье. Премьер-министр штата Квинсленд Стивен Майлз заявил, что ущерб от шторма и прошедшего ранее циклона Джаспер исчисляется «миллиардами». В городе Голд-Кост уже задействовали механизмы финансирования при стихийных бедствиях и призвали пострадавших отправлять заявки на финансовую помощь.

По словам старшего метеоролога BOM Сары Скалли, сильные грозы могут продолжаться вдоль восточного побережья до среды.

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