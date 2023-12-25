Шойгу отчитался перед Путиным о взятии Марьинки. ВСУ отрицают падение города

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед Путиным о взятии города Марьинка в Донецкой области. В ВСУ это опровергли.

«У нас в ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки “Южная” сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка, это на пять километров юго-западнее Донецка», — сказал Шойгу.

Путин поблагодарил министра обороны и сказал, что освобождение Марьинки «отодвигает противника от Донецка и позволяет ВС РФ выйти на оперативный простор», цитирует его ТАСС.

Спикер сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона заявил, что бои за Марьинку продолжаются. «Сейчас наши военные находятся в административных границах Марьинки, но город полностью уничтожен. Говорить о полном захвате Марьинки некорректно», — сказал он (цитата по «РБК Украина»).

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