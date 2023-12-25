Название Эгейского моря перестало отображаться на Яндекс.Картах

На картах «Яндекса» не отображается название Эгейского моря, которое находится в восточной части Средиземного моря. Это обнаружил экс-журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин, указав на наличие слова «гей» в названии моря.

В его видео видно, что другие моря и заливы вокруг сохраняют свои наименования. В пресс-службе «Яндекса» сообщили «Новой газете Европа», что пропажа названия Эгейского моря была следствием технической ошибки. По их словам, мировая карта разделена на части для удобства отображения, и в районе Эгейского моря произошла техническая ошибка при обновлении схемы. Они уточнили, что Эгейское море временно переместилось в неправильную часть карты, перекрыв острова.

Телеграм-каналы также ошибочно сообщили о пропаже с карт острова Лесбос в телеграм-каналах. Это не так — как уточняют журналисты, он появляется на картах при их увеличении.

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