Сигналы Путина о перемирии — это попытка отвлечь внимание от поддержки Украины — ISW

Согласно анализу Американского Института изучения войны (ISW), сигналы, поступающие от Владимира Путина через посредников относительно возможного перемирия в Украине, преследуют цель задержать военную помощь Украине, чтобы Россия смогла подготовиться к возможной новой агрессии.

Ежедневный обзор ISW основан на анализе статьи New York Times. В субботу издание сообщило, что Путин, несмотря на свои публичные заявления, использует тайные каналы для выражения интереса к прекращению огня. Возможное перемирие, согласно источникам New York Times, может заключаться в заморозке текущей линии фронта. В материале рассматривают также вариант, что эти сигналы могут являться тактическим маневром со стороны России.

В ISW считают, что Путин, возможно, стремится к временному прекращению огня, которое приносит пользу России, предоставляя ей время на подготовку к новой агрессии.

Эксперты напоминают, что, несмотря на заявления Путина в декабре, что цели войны остаются прежними, его намерения могут быть неоднозначными.

ISW отмечает, что тайное выражение заинтересованности в прекращении огня соответствует усилиям России по задержке и препятствованию военной помощи Запада для Украины. Это, по их мнению, свидетельствует о стратегии Москвы использовать переговоры как способ отвлечения внимания от важных вопросов военной поддержки.

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