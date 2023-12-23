На Муз–ТВ отменили показ сюжетов о вечеринке Ивлеевой

На телеканале Муз–ТВ решено отменить показ сюжетов о вечеринке блогера Насти Ивлеевой в клубе Mutabor, сообщает The Insider.

Сразу после новостей о вечеринке этот сюжет показали на телеканале. Однако после новостей об аресте Vacio (Николай Васильев), Муз-ТВ решил не показывать еще три запланированных сюжета и отказаться от нового репортажа в понедельник. Руководство телеканала опасается, что сюжет может быть воспринят как «пропаганда ЛГБТ».

Лефортовский суд Москвы 22 декабря арестовал рэпера Vacio на 15 суток. Его обвинили в «ЛГБТ–пропаганде» и мелком хулиганстве после участия в вечеринке Насти Ивлеевой. После судебного заседания он извинился и сказал, что не поддерживает ЛГБТ и «не хотел никакой сделать пропаганды». Vacio пришел в клуб «Мутабор» в кроссовках и одном белом носке, надетом на член.

Вечеринка Ивлеевой вызвала негатив среди «патриотично настроенных» блогеров, депутатов и представителей РПЦ. На участников и организаторов мероприятия написали несколько доносов в прокуратуру. В Роскомнадзоре заявили, что начали удалять и блокировать фото и видео с вечеринки, которые могут быть расценены как «ЛГБТ–пропаганда».

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