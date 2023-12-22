Женщину признали виновной в «госизмене» за донаты ВСУ

Хабаровский краевой суд приговорил местную жительницу к восьми годам колонии общего режима по делу о «госизмене» за финансирование ВСУ. На соответствующее сообщение пресс-службы суда обратила внимание Русская служба Би-би-си.

В нем говорится, что приговор был вынесен еще в октябре. При этом пресс-служба не называет фамилии осужденной, уточняя лишь, что, по версии следствия, она переводила деньги фондам Украины, собирающим средства на покупку вооружения, боеприпасов и экипировки для ВСУ. Мотивом для этих действий якобы стало ее несогласие с российским вторжением в Украину.

Издание полагает, что речь идет о 24-летней Тамаре Паршиной, которая стала самой молодой россиянкой, обвиненной в «госизмене». В марте 2023 года ее арестовали в Хабаровске, а затем отправили в СИЗО «Лефортово» в Москве.

В октябре за «финансирование ВСУ» по статье о «госизмене» осудили еще одного жителя Хабаровска, сообщила пресс-служба суда. Его имя также не называется. При этом Русская служба Би-би-си утверждает, что эти два приговора стали первыми в стране по делам о финансировании ВСУ.

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