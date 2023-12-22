В Петербурге задержали экс-бойца ЧВК Вагнера, осужденного на 23 года за организацию нескольких убийств. Он вернулся с фронта и заказал новое убийство

В Петербурге задержали экс-бойца ЧВК Вагнера Александра Тютина. Его обвиняют в подготовке заказного убийства. Об этом сообщили в местном управлении Следственного комитета.

В материалах уголовного дела говорится, что в январе 2021 года Тютина приговорили к 23 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации в 2005 году убийства своего бывшего компаньона по бизнесу Дмитрия Зейналова, его супруги, а также их 11-летнего сына и 15-летней дочери. Как сообщалось, жертв тогда расстреляли из автомата, а затем добили топором. Кроме того, Тютина осудили за организацию в 2018 году подготовки заказного убийства племянницы его бывшей жены.

Находясь в заключении, Тютин завербовался в ЧВК Вагнера. С июля 2022 года по январь 2023 года он находился на фронте в Украине. После этого, по данным издания 47news, он, получив помилование от Путина, почти год жил в Турции. Вернувшись в Россию он предложил бывшему сослуживцу за вознаграждение убить спецназовца, также живущего в Турции, якобы за «слишком тесные отношения» с женой Тютина.

«Обвиняемый, испытывая личную неприязнь к ранее знакомому мужчине, имея умысел на его убийство по найму, разработал план совершения указанного преступления», — говорится в сообщении СК.

Однако нанятый «киллер» сообщил о готовящемся преступлении полицейским. Силовики задержали Тютина 21 декабря в торговом центре «Европолис» в Петербурге.

Как пишет 47news, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин называл Тютина «толковым» военным. «Видно, что большой жизненный опыт у мужика за спиной. Жаль было с ним расставаться, один он нескольких стоит. Красавчик, одним словом», — говорил о нем Пригожин.

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