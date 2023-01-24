Благодаря ЧВК Вагнера, на свободу вышел мужчина, которому оставалось сидеть 19 лет за убийство семьи с двумя детьми 

Благодаря службе в ЧВК Вагнера, на свободу вышел петербургский предприниматель Александр Тютин. Он завербовался на войну в Украину из колонии, где отбывал 23-летний срок за убийство семьи из четырех человек, включая двух несовершеннолетних детей.

Как пишет 47news, Тютин освободился даже раньше, чем через обещанные хозяином ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным полгода на фронте. Так, убийца завербовался в ряды ЧВК в начале июля, а уже в во второй половине декабря прошлого года без ранений вернулся с войны в Санкт-Петербург. 17 января Тютин покинул Россию, вылетев в в турецкую Анталию.

По данным 47news, Тютин был задержан силовиками в 2018 году, когда он пытался нанять киллера для убийства собственной племянницы. В ходе расследования выяснилось, что предприниматель не новичок в организации заказных убийств. Так, по его заказу в 2005 году была убита целая семья. Киллеры расстреляли из автомата Калашникова бизнес-партнера Тютина Дмитрия Зейналова, его жену, 11-летнего сына и 15-летнюю дочь. Затем раненных жертв добили топором. В 2021 году коллегия присяжных единогласно признала Тютина виновным, а суд приговорил к 23 годам колонии.

Источник: 47news

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