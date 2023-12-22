Воюющего на стороне ВСУ активиста Ильдара Дадина оштрафовали за «дискредитацию» российской армии

Тверской районный суд Москвы оштрафовал активиста Ильдара Дадина на 50 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

За что именно оштрафовали Дадина, не сообщается. О том, что на него составили протокол о «дискредитации» армии, стало известно в конце ноября.

Ильдар Дадин был первым в России человеком, осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (212.1 УК). В начале 2023 года, он уехал в Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ и вступил в добровольческое подразделение «Сибирской батальон». В августе он дал интервью «Медиазоне» и рассказал, что это подразделение россиян, которые «борются вооруженным путем против преступлений своей страны».

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