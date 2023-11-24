На активиста Ильдара Дадина, который уехал воевать на стороне ВСУ, составили протокол о «дискредитации» армии — «Медиазона»

На активиста Ильдара Дадина, который после начала войны в Украине уехал воевать на стороне ВСУ, составили протокол о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Документ поступил в Тверской районный суд Москвы, выяснила «Медиазона».

Что стало поводом для составления протокола, неизвестно. Дата рассмотрения дела еще не назначена.

Ильдар Дадин был первым в России человеком, осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (212.1 УК). В начале 2023 года он уехал в Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ. В августе он дал интервью «Медиазоне», в котором рассказал, что готовится отправиться на фронт в составе «Сибирского батальона».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.