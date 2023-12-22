Актера Вина Дизеля обвинили в сексуализированном насилии 

Голливудского актера и звезду франшизы «Форсаж» Вина Дизеля обвинили в сексуализированном насилии, создании враждебной рабочей среды и незаконном увольнении. Об этом пишут CNN и The Hollywood Reporter.

Гражданский иск ​​в Верховный суд Лос-Анджелеса подала бывшая ассистентка Дизеля Аста Джонассон. В ее обязанности входило сопровождение актера на вечеринках.

Джонассон рассказала, что в 2010 году Дизель напал на нее во время съемок «Форсажа-5» в номере отеля St. Regis в Атланте. The Hollywood Reporter, ссылаясь на иск, пишет, что Дизель схватил Джонассон за запястья и «потащил на кровать». Издание отмечает, что девушка «сразу попыталась вырваться» и выбежала из спальни. Дизель, как утверждается, последовал за ней, «упал на колени, сдвинул платье до талии» и попытался стянуть нижнее белье. Джонассон закричала и побежала в сторону ванной, сбив атера с ног. После этого Дизель прижал Джонассон к стене и мастурбировал на ее глазах.

«Вин Дизель категорически отвергает эти обвинения», — приводит CNN слова адвоката актера Брайана Фридмана. Он также сказал телеканалу, что Джонассон была помощницей Дизеля всего девять дней. Сама Джонассон в иске указала, что сестра Дизеля Саманта Винсент, которая в то время была президентом компании актера One Race Productions, уволила ее «всего через несколько часов» после нападения.

Джонассон требует оштрафовать Дизеля на десять тысяч долларов за каждое нарушение. Кроме того, она подала в суд на компанию One Race Productions и Саманту Винсент.

В конце июля 2023 года суд присяжных в Лондоне оправдал актера Кевина Спейси. Четверо мужчин обвиняли его в сексуализированном насилии. До этого два похожих процесса прошли в США. По их итогам Спейси также был полностью оправдан. Пока шло разбирательство актер в течение нескольких лет был лишен возможности работать. У Спейси накопилось множество счетов за юридические услуги. А его окружение, по его же словам, «поспешило с выводами».

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