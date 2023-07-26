Коллегия присяжных лондонского суда признала актера Кевина Спейси невиновным в сексуализированных преступлениях. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Как сообщается, процесс шел почти месяц. Спейси обвиняли четверо мужчин, чьи имена не разглашались. Речь в обвинениях шла как о домогательствах, так и о сексуализированном насилии. Всего Спейси вменяли девять эпизодов, имевших место в период с 2004 по 2013 годы. Присяжные оправдали его по каждому из них.

Сам Спейси в ходе процесса давал подробные объяснения. Он не отрицал, что флиртовал со своими обвинителями, но настаивал, что это было по обоюдному согласию и флирт прекращался, как только ему давали понять, что не заинтересованы в его продолжении.

На одном из заседаний Спейси выступил с эмоциональной речью, во время которой он расплакался и сказал, что его окружение после предъявления обвинений «поспешило с выводами». В результате, по словам Спейси, он в течение нескольких лет был лишен возможности работать и у него накопилось множество счетов за юридические услуги, которые он до сих пор не оплатил.

Нынешний процесс стал третьим процессом в отношении Спейси, в рамках которых его обвиняли в сексуализированных преступлениях. Первые два прошли в США. По их итогам он также был полностью оправдан.

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