В Иране казнили девушку, которой десять лет назад вынесли смертный приговор за убийство мужа-абьюзера

В Иране казнили Самиру Сабзиан. Десять лет назад ей вынесли смертный приговор за убийство мужа, который избивал и унижал ее. Об этом сообщает правозащитная организация Iran Human Rights (IHR).

Приговор в иранской тюрьме «Гезель Хесар» привели в исполнение 20 декабря — 29-летнюю Сабзиан повесили. До этого она десять лет провела в заключении из-за бюрократических проволочек. Официально власти Ирана не сообщали о казни девушки.

Самира Сабзиан была «невестой-ребенком». Ее выдали замуж в 15 лет за мужчину, который был гораздо старше. «Самира на протяжении многих лет была жертвой гендерного апартеида, детского брака и домашнего насилия, а сегодня стала жертвой некомпетентной и коррумпированной машины убийств этого режима. Режима, который держится исключительно за счет убийств и внушения страха», — заявил глава IHR Махмуд-Амири Могаддам.

Сабзиан убила своего мужа в 2013 году. Тогда ей было 19 лет. На тот момент она уже родила двоих детей, один из которых был еще младенцем, когда девушку арестовали. Сабзиан не видела своих детей все десять лет пока была в заключении. Ей позволили встретиться с ними всего раз — в декабре этого года, незадолго до казни.

Она стала 18-ой женщиной, которую казнили в Иране в этом году. В 2022 году смертные приговоры привели в исполнение для 16 женщин. А с 2010 по 2021 год, по данным IHR, иранские власти казнили 164 женщины. При этом в 66% случаев их признали виновными в убийстве своего мужа или партнера.

В ноябре стало известно, что суд в Иране приговорил женщину к смертной казни за супружескую измену. Ее муж написал заявление в полицию в 2022 году после того, как с помощью видеокамер обнаружил ее с любовником в своем доме. Партнера женщины, как сообщалось, приговорили к порке.

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