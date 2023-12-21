Украинский парламент одобрил легализацию медицинского каннабиса

Депутаты Верховной рады Украины одобрили легализацию использования каннабиса в медицинских целях. За соответствующий законопроект во втором чтении проголосовали 248 депутатов, пишет «РБК-Украина».

По словам депутата от партии «Голос» Ярослава Железняка, новый закон вступит в силу через полгода после официального опубликования, то есть во второй половине 2024 года. При этом Железняк подчеркнул, что распространение каннабиса для рекреационного потребления продолжит считаться преступлением и будет преследоваться в соответствии с законом.

В 2021 году Верховная Рада отклонила законопроект о легализации медицинского каннабиса, разработанный в том числе фракцией власти «Слуга народа». Но уже в 2022 году в украинский парламент внесли новый подобный законопроект.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский несколько раз менял свою позицию по вопросу о легализации медицинского каннабиса. В ходе своей предвыборной кампании в 2019 году он поддержал такой шаг, однако уже несколько месяцев спустя сказал, что «те, кто хотят [легализации], потерпят». Годом позже Офис украинского президента провел опрос, по результатам которого за легализацию медицинского каннабиса выступили 65% опрошенных украинцев, при 25% против.

В июне 2023 года, выступая в Верховной Раде, Зеленский вновь высказался в поддержку легализации медицинского каннабиса. Тогда он заявил, что нужно создать в Украине сильнейшую в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации и применять лучшие мировые практики и решения, «какими бы сложными или необычными они ни были», чтобы украинцам «не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны».

«В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство», — сказал Зеленский.

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