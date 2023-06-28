Президент Украины Владимир Зеленский призвал легализовать в стране лекарства из каннабиса. Об этом сообщает «Украинская правда».

Выступая в Верховной Раде, Зеленский заявил, что нужно создать в Украине сильнейшую в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации и применять лучшие мировые практики и решения, «какими бы сложными или необычными они ни были», чтобы украинцам «не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны».

«В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство», — сказал Зеленский.

Легализация медицинской марихуаны обсуждается в Украине на законодательном уровне с 2016 года. Сам Зеленский в ходе своей предвыборной кампании в 2019 году поддержал легализацию, но затем несколько раз менял свою позицию по этому вопросу.

Так, в октябре 2019 года он сказал, что «те, кто хотят, потерпят». Однако, проведенный годом позже Офисом президента опрос показал, что за легализацию каннабиса выступает 65% опрошенных украинцев, 25% — против.

В июле 2021 года Верховная Рада отклонила законопроект о легализации медицинского каннабиса, разработанный в том числе фракцией власти «Слуга народа». В 2022 году в Раде зарегистрировали новый правительственный законопроект о легализации каннабиса. Рассмотреть его украинские парламентарии планируют до конца лета 2023 года.

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