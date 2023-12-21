Беспилотник упал в Наро-Фоминске — СМИ

Вечером 20 декабря в Наро-Фоминске Московской области упал беспилотник. Об этом сообщают телеграм-каналы 112 и Baza со ссылкой на очевидцев.

Оба канала пишут, что дрон упал в районе Краснопресненского пруда. При этом фрагменты беспилотника оказались на проезжей части. Место падения оцепили, туда прибыли сотрудники экстренных службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

В то же время, из-за полицейского оцепления образовалась огромная пробка. В местных новостных пабликах сообщали о перекрытии Магистральной улицы — от выезда из города до съезда с Киевского шоссе.

К утру 21 декабря официальные источники так и не прокомментировали сообщения о падении беспилотника в Подмосковье. В то же время Минобороны России заявило, что вечером 20 декабря силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что дрон был сбит на подлете к Белгороду. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Наро-Фоминск находится примерно в 80 километрах от Москвы. Последний раз о падении дронов на территории Московской области Минобороны сообщало 19 декабря. В военном ведомстве тогда отчитались о сбитом беспилотнике в небе над Одинцовским районом Подмосковья.

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