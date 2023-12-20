В Ростовской области закрылся отель, в который отказались селить участников войны в Украине

В Ростовской области закрылся отель «Добрыня», администратор которого отказалась заселить российских военных, возвращавшихся из отпуска на фронт. Об это пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что телефоны гостиницы, указанные на сайтах сервисов по бронированию номеров, не отвечают, а сайт перестал открываться. Телеграм-канал Don Mash добавляет, что приехавшим в отель журналистам дверь никто не открыл.

В конце ноября российским военным, возвращавшимся из отпуска обратно на фронт в Украине, отказали в обслуживании в отеле «Добрыня» в городе Миллерово, который находится примерно в 50 километрах от границы с аннексированной Луганской областью Украины. Мужчины заранее забронировали там номер, однако на месте им сказали, что подходящего номера для них нет, вернули деньги и посоветовали поискать другой отель.

Позже канал Don Mash опубликовал видео разговора, как утверждается, с руководителем отеля Аленой. Она объяснила, что сотрудники гостиницы стараются не заселять военных.

«Люди не хотят потом в этот день заезжать с детьми. Боятся, едут дальше, получается, что у нас только военные. Плюс военные плохо себя ведут, курят в номерах, мусора много оставляют», — сказала женщина.

После того, как эта история получила огласку, администратору отеля стали поступать звонки с угрозами и оскорблениями. RostovGazeta сообщала, что женщина даже обзванивала «постояльцев из рядов участников СВО», чтобы те подтвердили, что отель не выступал против заселения военнослужащих.

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