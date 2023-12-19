В Ростовской области администратор отеля получает угрозы после отказа заселить участников войны в Украине

В Ростовской области администратору отеля угрожают из-за отказа заселить военных. Об этом сообщает местное издание RostovGazeta.

В конце ноября трое военнослужащих забронировали номер в отеле «Добрыня» в городе Миллерово, который находится примерно в 50 километрах от границы с аннексированной Луганской областью Украины.

Когда военные приехали к гостинице, выяснилось, что для троих мужчин нет подходящего номера. Как сообщается, им вернули деньги и предложили заселиться в другой отель.

«Номер гостиницы был забронирован женщиной, но прибывшие мужчины не смогли подтвердить бронь. В телефонном разговоре женщина пояснила, что мужчины подъехали по ее заявке, но сама она не приедет», — пояснил ситуацию глава администрации Миллеровского района Олег Коваленко.

В свою очередь, канал Don Mash опубликовал, как утверждается, комментарий владельцы отеля «Добрыня». Она рассказала, что ее сотрудники действительно стараются не заселять военных.

«Люди не хотят потом в этот день заезжать с детьми. Боятся, едут дальше, получается, что у нас только военные. Плюс военные плохо себя ведут, курят в номерах, мусора много оставляют», — говорит женщина, которую представили как хозяйку гостиницы.

После этого инцидента администратору отеля начали поступать звонки с угрозами и оскорблениями. RostovGazeta пишет, что теперь женщина обзванивает «постояльцев из рядов участников СВО», чтобы те подтвердили, что отель не выступал против заселения военнослужащих.

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