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В Ростовской области администратор отеля получает угрозы после отказа заселить участников войны в Украине

16:50 • 19.12.2023

В Ростовской области администратору отеля угрожают из-за отказа заселить военных. Об этом сообщает местное издание RostovGazeta. 

В конце ноября трое военнослужащих забронировали номер в отеле «Добрыня» в городе Миллерово, который находится примерно в 50 километрах от границы с аннексированной Луганской областью Украины. 

Когда военные приехали к гостинице, выяснилось, что для троих мужчин нет подходящего номера. Как сообщается, им вернули деньги и предложили заселиться в другой отель. 

«Номер гостиницы был забронирован женщиной, но прибывшие мужчины не смогли подтвердить бронь. В телефонном разговоре женщина пояснила, что мужчины подъехали по ее заявке, но сама она не приедет», — пояснил ситуацию глава администрации Миллеровского района Олег Коваленко.

В свою очередь, канал Don Mash опубликовал, как утверждается, комментарий владельцы отеля «Добрыня». Она рассказала, что ее сотрудники действительно стараются не заселять военных. 

«Люди не хотят потом в этот день заезжать с детьми. Боятся, едут дальше, получается, что у нас только военные. Плюс военные плохо себя ведут, курят в номерах, мусора много оставляют», — говорит женщина, которую представили как хозяйку гостиницы. 

После этого инцидента администратору отеля начали поступать звонки с угрозами и оскорблениями. RostovGazeta пишет, что теперь женщина обзванивает «постояльцев из рядов участников СВО», чтобы те подтвердили, что отель не выступал против заселения военнослужащих.

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