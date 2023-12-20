Прокурор попросил отправить обвиняемую в военных «фейках» на принудительное психиатрическое лечение. Ее судят за пост о том, что Путин — шизофреник

В Петербурге в ходе процесса по делу Виктории Петровой, обвиняемой в распространении «фейков» о российской армии (статья 207.3 УК), прокурор попросил суд отправить ее на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщает местное издание «Ротонда», ссылаясь на адвоката Петровой Анастасию Пилипенко.

Очередное заседание по делу Петровой прошло в закрытом режиме без слушателей и журналистов. Как пояснила Пилипенко, если Петрову признают виновной и суд удовлетворит ходатайство прокурора, то девушку отправят в психиатрический стационар. Там она должна будет лечиться шесть месяцев, после чего врачи решат необходимо ли это лечение закончить, продлить или продолжить на дому. Таким образом принудительное лечение Петровой в стационаре может длиться неопределенное время. По словам Пилипенко, ее подзащитная предпочла бы получить реальный срок, так как в таком случае хотя бы понятно, когда она снова окажется на свободе.

Поводом для возбуждения уголовного дела против Виктории Петровой стали ее посты в соцсетях, в которых она осудила российское вторжение в Украину и процитировала украинского врача, утверждавшего, что у Путина — шизофрения.

Как пишет «Ротонда», по итогам психиатрической экспертизы врачи решили, что Петрова не осознавала своих действий, когда писала посты с критикой боевых действий и Путина. В октябре суд постановил перевести ее из СИЗО в психиатрическую больницу №3 имени Скворцова-Степанова. Там, по словам Пилипенко, Петрова подверглась издевательствам со стороны медицинского персонала.

Сначала они заставили девушку раздеться для «телесного осмотра» перед группой врачей, среди которых были мужчины. В ответ на просьбу поменять прокладку Петрова, по ногам которой текла кровь, услышала лишь смех. В душевой девушка отказалась мыться перед мужчинами и попросила оставить только медиков-женщин. В этом ей тоже отказали. Петрову, как рассказала ее защитница, связали, трясли «как шавку», а также обещали избить «в качестве приветствия на новом месте». Также Петровой кололи препараты, из-за которых она не могла говорить.

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