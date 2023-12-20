Европейский суд оставил Абрамовича под санкциями

Европейский суд общей юрисдикции отказался снять санкции ЕС с российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на постановление суда.

«Европейский суд общей юрисдикции отклоняет иск, поданный господином Абрамовичем, тем самым подтверждая принятые против него ограничительные меры», — говорится в нем.

Как уточняет Reuters, в своем решении суд сослался на то, что Абрамович является крупнейшим акционером компании Evraz, владея пакетом из 28,64% ее акций. Суд отметил, что эта компания — одно из важнейших предприятий в сталелитейном и горнодобывающем секторе, который является существенным источником доходов российского правительства.

В ходе процесса адвокаты Абрамовича настаивали на том, что санкции против него ввели «просто потому, что он рассматривается с политической точки зрения как самый известный российский бизнесмен, даже если это явная ошибка». Его защита также подчеркивала, что он более 20 лет «не ведет активную деятельность в России как бизнесмен», а компания Еvraz, которая работает как в России, так и за ее пределами, не попала под санкции ЕС.

«Хотя мы и разочарованы сегодняшним решением, мы приветствуем тот факт, что суд не принял во внимание несколько аргументов, представленных Советом ЕС, и не включил их в качестве основания для сохранения санкций», — цитирует заявление Абрамовича РБК.

Роман Абрамович — один из богатейших российских бизнесменов. В российском рейтинге журнала Forbes он занимает 16 строчку с состоянием в 9,2 миллиарда долларов. Под санкции ЕС он попал в марте 2022 года. Брюссель тогда назвал Абрамовича «российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с Владимиром Путиным».

В середине сентября Европейский союз не стал продлевать санкции в отношении трех российских бизнесменов. Тогда из санкционного списка исключили владельца холдинга РБК Григория Березкина, который контролировал «Комсомольскую правду» и газету Metro, миллиардера и бывшего сенатора Фархада Ахмедова, а также экс-главу онлайн-ритейлера Ozon Александра Шульгина.

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