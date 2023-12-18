На Красной площади задержали трех человек, которые изображали задержание за съемку в стиле Slavic girl — Baza и Astra

На Красной площади задержали двух девушек и одного мужчину, которые снимали видео о том, как их задерживают за съемку ролика в стиле Slavic girl, сообщают Baza и Astra.

Днем 17 декабря две девушки вышли на Красную площадь: одна из них позировала в меховой шубе с красной икрой и баранками, а вторая, переодетая в полицейского, имитировала задержание первой за незаконную съемку на Красной площади. Мужчина-фотограф снимал все это на видео.

Во время фотосессии к ним подошли настоящие силовики и задержали всех троих участников съемок. Телеграм-канал Astra пишет, что задержанные — певица Анастасия Свежевская, актриса Евгения Скорпан и видеограф Илья Кирдяпкин. На Свежевскую и Кирдяпкина составили протоколы о нарушении порядка проведения акции (статья 20.2 КоАП), а на Скорпан — о незаконном ношении форменной одежды (статья 17.12 КоАП). Фото и видео со своих съемок они еще не публиковали.

В ноябре на Красной площади задержали Галину Науманн, которая тоже снимала ролик для инстаграма в стиле Slavic girl. На видео она, сидя в шубе и меховой шапке, делала себе бутерброд с красной икрой, черпая ее из 14-килограммового контейнера. «Снимать рядом с Кремлем так много икры нельзя. В стране ситуация шиковать запрещает», — написала Науманн в своем телеграм-канале. Ее отпустили из полиции без протокола.

Позднее стало известно, что на Красной площади задержали еще двух девушек — тоже за фотографии с бутербродом, на этот раз с поддельной икрой. После нескольких часов, проведенных в отделении, девушек отпустили без протоколов.

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