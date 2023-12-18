Versus и другие баттл-рэп площадки скрыли видео в своих ютуб-каналах

Versus и другие баттл-рэп площадки, включая RBL, Inde battle, Siberian Groove и БРП скрыли видео в своих ютуб каналах. На это обратили внимание «Осторожно, новости».

«В качестве мер безопасности наших участников, мы временно скрыли все наши баттлы на проверку сомнительного контента и строк. Мы отсмотрим их, и будем возвращать по мере проверки, возможно с некоторой цензурой. Выход новых баттлов, к сожалению, задержится», — говорится в сообщении новосибирской площадки Siberian Groove.

Ранее Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовных дел в отношении двух баттл-рэперов по статье о возбуждении ненависти и вражды (часть 2 статьи 282 УК). Один из них — 17-летний Ислам Закиров, выступающий под псевдонимом «Рецидив». 16 декабря пресс-служба МВД опубликовала видео с его извинениями. Как сообщала «Новая газета.Европа», второго баттл-рэпера, на которого завели уголовное дело, зовут Шерафган Шарипов (Sheraph'gun), ему 30 лет.

В ноябре Ислам Закиров выступил на московской площадке БРП. В одном из своих панчлайнов он сказал: «Я ебашу по беременной русской — это превентивный удар. Мне реально похуй, потому что я молодой кыргыз, пью кумыс».

Шерафган Шарипов, выступая на другой московской баттл-площадке «Кубок МЦ», зачитал панчлайн в отношении своего соперника с длинными волосами: «Я не могу понять, это чо за причесон? Ты вроде не собирался стрелять у меня сигарету, но я уже не против снять с тебя скальп». Это была отсылка к происшествию в Электростали летом 2023 года, когда двое пьяных мужчин срезали волосы и часть кожи головы у молодого человека, который попросил у них закурить.

Видео с нарезкой обоих выступлений опубликовали в телеграм-канале «Многонационал». Там же призвали писать на рэперов жалобы в Следственный комитет.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщал об обысках у Закирова и у посетителей его баттла.

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