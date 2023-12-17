Украина временно исключила банк Raiffeisen из «спонсоров войны»

В списке «спонсоров войны», который опубликован на сайте украинского Национального агентства по предотвращению коррупции, статус банка Raiffeisen изменился на «приостановлен на период проведения консультаций с представителями Еврокомиссии». После этого, по информации Reuters, Австрия одобрила введение 12-го пакета санкций Евросоюза против России.

Raiffeisen был ранее включен в черный список в Украине за продолжение работы в России. В течение долгого времени Австрия стремилась к исключению Raiffeisen из списка «спонсоров войны» в Украине. Это было связано с тем, что присутствие Raiffeisen в списке «усиливает общественное давление на банк с целью вынудить его покинуть российский рынок». Руководство банка заявляло, что готово уйти из России, но этого пока не произошло. В июле 2023 источники Reuters сообщали, что в банковской группе откладывают выход, так как рассчитывают, что война в Украине скоро завершится.

В ноябре генеральный директор Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль заявил, что планы выведения российской дочерней компании из состава группы вряд ли будут реализованы к концу 2023 года. Штробль напомнил, что RBI планировал выделить свой российский бизнес из группы к 31 декабря. «Теперь это кажется очень маловероятным», — рассказал он.

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