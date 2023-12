Заложники, по ошибке убитые армией Израиля, несли самодельный белый флаг и звали на помощь на иврите — израильский военный чиновник

Трое заложников, по ошибке убитые ЦАХАЛом в секторе Газа, были без верхней одежды и несли самодельный белый флаг. Об этом сообщают The Times of Israel, Reuters и The New York Times со ссылкой на неназванного израильского военного чиновника.

Он рассказал, что троим заложникам предположительно удалось сбежать из плена ХАМАСа. Утром 15 декабря солдат израильской армии увидел «три подозрительные фигуры», выходящие из здания в нескольких десятках метров от него. По версии следствия, которую приводит The Times of Israel, все трое мужчин были без верхней одежды, а один из них нес импровизированный белый флаг.

Солдат ЦАХАЛа почитал, что эти люди пытались заманить израильских военных в ловушку, поэтому открыл по ним огонь и крикнул своим сослуживцам: «Террористы!». Он убил двоих мужчин, а третий убежал обратно в здание, из которого вышел. Командир батальона призвал прекратить стрельбу.

В это время другие солдаты, находящиеся в этом районе, услышали крики о помощи на иврите. Через несколько секунд третий бывший заложник вышел из здания и был сразу убит другим солдатом — несмотря на приказ прекратить стрельбу. Командир батальона обратил внимание на необычный внешний вид погибшего, после чего тела троих мужчин были отправлены на экспертизу в Израиль, где выяснилось, что они были израильскими заложниками.

Погибшие — 22-летний Самер Талалка, 28-летний Йотам Хаим и 26-летний Алон Шамзир, они были похищены боевиками ХАМАСа 7 октября.

После этого инцидента ЦАХАЛ разослал своим военным новые протоколы. В них говорится, что в Газе могут находиться сбежавшие или отпущенные из плена израильские заложники, и что солдаты должны обращать внимание на их одежду, поднятие рук и речь на иврите, пишет The Times of Israel.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт назвал произошедшее «трагической ошибкой». Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовал заявление, в котором также назвал убийство заложников трагедией и выразил соболезнования семьям погибших, пишет The New York Times.

