Сын замгубернатора Омской области удалил фото в кофте с надписью «Los Angeles». Ранее его отец заставил студента снять толстовку «Brooklyn»

Сын замгубернатора Омской области Илья Шпиленко удалил фотографию в кофте с надписью «Los Angeles» из своего инстаграма. На это обратило внимание «Омское гражданское объединение».

Скриншоты: «Омское гражданское объединение»

Ранее журналисты издания «Собеседник» нашли фотографии, на которых Илья Шпиленко запечатлен в одежде импортных брендов. На одной из фотографий он стоит спиной к камере, а на его толстовке написано «Los Angeles». Журналисты также обнаружили фото Ильи Шпиленко в одежде с логотипами брендов AMIRI и Adidas. Его отец, вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко, на нескольких найденных фотографиях позирует в одежде брендов Freddy Training, Armani, Boss, Nike, Bauer и Helly Hansen.

В начале декабря Андрей Шпиленко приехал на встречу со студентами Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (сибАДИ). Он увидел в зале юношу в толстовке с надписью «Brooklyn» и заставил его переодеться со словами: «Ты из Нью-Йорка, что ли? Поменяй футболку — не позорься». Студенту быстро принесли другую одежду, которую он надел поверх «непатриотичной». Андрей Шпиленко похвалил студента и пожал ему руку.

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