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«Ты из Нью-Йорка, что ли? Поменяй футболку — не позорься». Замгубернатора Омской области заставил студента поменять кофту со словом Brooklyn 

22:15 • 05.12.2023

Замгубернатора Омской области Андрей Шпиленко на встрече со студентами Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (сибАДИ) заставил одного из юношей переодеть кофту, на которой было написано «Brooklyn». Об этом сообщает «Омск-информ». 

Приехав в университет, Шпиленко спросил у студентов, почему они пришли на встречу с ним. «Нас пригнали», — ответил один из учащихся. В ответ Шпиленко пригрозил ему службой в армии. 

«Пригнали. Я скажу так: вы же не стадо, чтобы вас пригонять. Кого-то пригнали? Боюсь, что только вас, молодой человек, и пригнали. Боюсь, что по вам плачут вооруженные силы. Там такое не пройдет», — сказал вице-губернатор.

Затем он начал рассказывать студентам о развитии инноваций и импортозамещении. В какой-то момент он заметил в зале юношу в кофте с надписью «Brooklyn». 

«О, у него там Brooklyn написано. Ты из Нью-Йорка, что ли? Поменяй футболку – не позорься. Что там зашито, неизвестно. Надень хорошую футболку», — посоветовал вице-губернатор. 

Замгубернатора Омской области заставил студента поменять кофту со словом Brooklyn 
Фото: «Омск-информ»

«Омск-информ» отмечает, что уже через 5 минут юноше принесли другую одежду, которую он надел поверх «непатриотичной». Андрей Шпиленко похвалил студента и пожал ему руку.   

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