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Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области, утверждает местный губернатор Старовойт

13:11 • 16.12.2023

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что на границе региона сдались в плен шесть украинских пограничников. 

Когда именно и как это произошло, он не уточнил. Старовойт призвал военных ВСУ «следовать примеру» сдавшихся в плен. В Минобороны РФ это не комментировали. 

Ранее украинский OSINT-проект DeepState опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен расстрел российскими военными украинских пленных в Донецкой области. В прокуратуре Украины начали расследование.

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