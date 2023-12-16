Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области, утверждает местный губернатор Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что на границе региона сдались в плен шесть украинских пограничников.

Когда именно и как это произошло, он не уточнил. Старовойт призвал военных ВСУ «следовать примеру» сдавшихся в плен. В Минобороны РФ это не комментировали.

Ранее украинский OSINT-проект DeepState опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен расстрел российскими военными украинских пленных в Донецкой области. В прокуратуре Украины начали расследование.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.