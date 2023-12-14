ЕС решил начать переговоры о вступлении в Союз Украины и Молдовы. Грузия получила статус кандидата

Лидеры стран ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении этих стран в Европейский Союз, Грузия получила статус кандидата на вступление. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства, и предложил комиссии представить отчет к марту для принятия такого решения», — уточнил он.

Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в ЕС в июне прошлого года. По поводу Грузии Шарль Мишель тогда заявил, что Евросовет «решил признать европейскую перспективу» этой страны и «готов предоставить статус кандидата, как только будут решены остающиеся приоритеты».

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