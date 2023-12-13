Российские войска продвинулись на фронте 

Проукраинский проект Deepstate 12 декабря зафиксировал значительное продвижение российской армии на всей линии фронта в Донбассе. Общая площадь захваченной территории составила 7,45 квадратных километров. Это является самым масштабным продвижением российских вооруженных сил на фронте с начала декабря, отмечает телеграм-канал «Агентство».

Согласно информации, предоставленной Deepstate (проект, специализирующийся на анализе общедоступных фото и видео), в декабре российская армия успешно осуществляла наступление на нескольких участках фронта. В частности, российские вооруженные силы захватили контроль над территорией к югу от Бахмута в Донецкой области (в направлении Ивановского и Клещеевки), в южной части Марьинки (Донецкая область), к западу от Работино в Запорожской области, а также в Ивановке (Луганская область, примерно в 20 км к востоку от Купянска). Продвижение российских сил также отмечено на северо-востоке Авдеевки в промышленной зоне города. Аналитики из Института изучения войны (ISW) в США также подтвердили продвижение в некоторых районах.

За декабрь месяц Россия смогла увеличить подконтрольную территорию на 23,63 квадратных километра. Это практически равно объему, захваченному за весь ноябрь (23,9 квадратных километра).

Эксперты отмечают, что Россия продолжает наступление в условиях сложной погоды. Аналитики ISW предполагают, что такие действия со стороны Москвы могут быть направлены на демонстрацию изменений на фронте в период, когда на Западе усиливаются разногласия относительно поддержки Украины. Ранее они высказывали предположение, что Кремль мог поручить российским военным подчинить себе Авдеевку до марта 2024 года.

12 декабря американская разведка опубликовала цифры потерь российской армии. Там утверждают, что за все время войны в Украине российская армия потеряла 315 000 военнослужащих убитыми и ранеными.

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