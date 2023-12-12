В Москве не выдают водительские права из-за технического сбоя

В Москве Госавтоинспекция временно не выдает права и не регистрирует транспортные средства. Причина — технический сбой в работе информационных ресурсов.

«В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», — говорится в сообщении столичной ГИБДД. Там не уточняется, сколько времени займет устранение неполадок.

В прошлый раз сбой в работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции России произошел в начале октября. Зарегистрировать автомобиль или получить права невозможно было минимум два дня. В отделениях ГИБДД по всей стране тогда образовались огромные очереди.

До этого технический сбой в информационных ресурсах Госавтоинспекции произошел также в сентябре 2022 года.

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