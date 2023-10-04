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В России из-за технического сбоя возникли проблемы с регистрацией автомобилей и выдачей прав 

14:53 • 04.10.2023

В работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции России произошел сбой, из-за которого возникли проблемы с регистрацией автомобилей и выдачей водительских удостоверений, передает ТАСС. 

По информации собеседника агентства, неполадки пытаются устранить профильные специалисты, когда это произойдет — неизвестно. Причины сбоя, как сообщается, устанавливаются. 

Зарегистрировать автомобиль в России невозможно уже второй день, утверждает телеграмм-канал Mash. В отделениях по всей стране образовались огромные очереди. 

Последний крупный технический сбой в информационных ресурсах ГИБДД произошел в сентябре 2022 года. Тогда в Москве временно приостанавливали выдачу водительских прав. В сентябре этого года похожая ситуация случилась в Свердловской области, но систему починили в тот же день. 

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