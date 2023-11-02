Полицейские оскорбили жителя Москвы из-за его национальности и сломали ему челюсть на глазах его беременной жены

В Москве полицейские избили местного жителя Тамерлана Марзоева на глазах его беременной жены, а в отделении заставили приседать голым. Конфликт возник на национальной почве, сообщает «Команда против пыток».

В середине октября Марзоев и его жена Арюна поздно вечером возвращались от друзей. Их остановили полицейские, которые не представились и сразу потребовали предъявить документы.

«Он стал спрашивать меня, откуда я родом. Я ответил, что живу в Москве с седьмого класса и что я уроженец Северной Осетии. В этот момент сотрудник сказал: “Че вы сюда понаехали?”» — вспоминает Марзоев.

По его словам, разговоры о национальности не понравились его жене и она начала ругаться с полицейскими. Когда Марзоев загородил ее от силовика, один из полицейских несколько раз ударил его в челюсть, пишет «Команда против пыток». Марзоев упал на асфальт и ударился головой.

Пару доставили в отделение полиции по Тимирязевскому району. Там, по словам Марзоева, силовики продолжили его оскорблять из-за национальности и проверяли на наркотики. «Оперативник начал спрашивать меня что я употребляю, а затем сказал мне раздеться догола, присесть три раза. Я выполнил его требование», — рассказал Марзоев правозащитникам.

Из отделения полицейские повезли Марзоева в больницу, где ему диагностировали двусторонний перелом челюсти и многочисленные ушибы на голове. Его оставили в стационаре, а через несколько дней сделали операцию. Марзоев, по данным «Команда против пыток», до сих пор не восстановился и не может работать.

Юристы Марзоева подали заявления о преступлении в Коптевский межрайонный следственный отдел СК и в Главное следственное управление СК по Москве. Кроме того, они требуют провести служебную проверку в отношении полицейских, в также сохранить записи видеокамер из отдела полиции, нагрудных видеорегистраторов и регистратора автомобиля.

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